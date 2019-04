Røver i livsfarlig flugt fra politiet

Røveren kravlede ud af vindue på 22. sal for at undslippe ordensmagten

En kinesisk røver troede muligvis, at han var Spider-Man, da han forsøgte at stikke af fra ordensmagten efter et røveri 27. marts.

Ifølge Newsflare havde manden røvet en lokal butiksindehavers hævekort, og brugt det til at hæve et beløb svarende til omtrent 10.000 kroner.

Politiet kunne spore røveren til en lejlighed i millionbyen Changsha, men manden havde ingen planer om at overgive sig, bare fordi ordensmagten bankede på hans dør.

Da politiet trængte ind i lejligheden på 22. sal, fandt de nemlig manden i færd med et særdeles farligt flugtforsøg.

Manden var kravlet ud af vinduet og havde forsøgte at klatre ned til jorden fra den livsfarlige højde. Han måtte dog opgive flugtforsøget og acceptere at blive 'reddet' af politiet, inden han blev anholdt.

Se den kombinerede redning og anholdelse i videoen over artiklen