Røvere kastede ældre kvinde hen ad gulvet: Nu er de varetægtsfængslet

To røvere bag et voldsomt røveri i en kiosk i Slagelse, hvor en ældre kvindelige ekspedient blev kastet hen ad gulvet, er nu blevet anholdt. Politiet mistænker, at en tredje gerningsmand fortsat er på fri fod

Den 17. august blev en ældre, kvindelig ekspedient i en kiosk i Slagelse udsat for et groft røveri, hvor den 69-årige kvinde blandt andet blev kastet hen ad gulvet.

Den ældre kvinde måtte efterfølgende en tur omkring hospitalet, hvor en læge konstaterede, at hun havde fået knubs og også en flænge.

Ekstra Bladet var til stede, da de to formodede røvere blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger.

Ekstra Bladets mand til grundlovsforhøret rapporterer, at de to mænd med al tydeligt viste, at de kendte hinanden, da de mødte op i retten torsdag.

- Hyggeligt at se dig, ven, sagde den ene af de sigtede højlydt til den anden, hvorefter politiet måtte bede de to mænd om at dæmpe sig.

Formodet gerningsmand anholdt i fængslet

Den ene af de to formodede gerningsmænd er en høj, muskuløs mand med kort, lyst hår, der i retten var iført sorte nike-sko, korte bukser og en rød t-shirt med skrift. Ved grundlovsforhøret nægtede denne sig skyldig i sigtelsen om røveri.

Den anden var mørkhåret, ranglet af statur og var iført et sæt nusset, sort jockingtøj. Han nægtede at udtale sig under grundlovsforhøret.

Det kom desuden frem, at denne var blevet anholdt under afsoning i det nye, topsikrede Storstrøm fængsel på Falster.

Grundlovsforhøret foregik med lukkede døre, og begrundelsen for dette var, at politiet mistænker, at en tredje gerningsmand fortsat er på fri fod i sagen.

De to formodede gerningsmænd er begge fra Ringsted, oplyser leder af lokalpolitiet i Slagelse, Jens Jedig Christiansen, til Ekstra Bladet.

Der er tale om en 26-årig mand fra Ringsted, der blev anholdt onsdag klokken 12.45 og en 29-årig mand fra Ringsted, som blev anholdt klokken 01.00 natten mellem onsdag og torsdag.

- Det er korrekt, at vi har sigtet to mænd for røveriet den 17. august, og de bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør, siger Jens Jedig Christiansen.

'De skal ikke bestemme over mig'

Politiet offentliggjorde tidligere på måneden en overvågningsvideo fra røveriet, som I kan se øverst i artiklen.

Røverne medbragte kokkeknive under røveriet, men kom ikke af sted fra kiosken med et udbytte, selv om det var det, de kom efter.

Ifølge Jens Jedig Christiansen kunne røverne ikke finde ud af, hvor pengene var, og ekspedienten ønskede ikke at hjælpe dem.

- De skal da ikke bestemme over mig, sagde ekspedienten B. Nielsen til Ekstra Bladet tidligere på måneden.

B. Nielsen er et opdigtet navn på kvinden, som ikke ønskede at stå frem med sit rigtige navn.

B. Nielsen blev forsøgt røvet i den kiosk i Slagelse, hun arbejder i. Her viser hun sine skræmmer fra røveriet frem til Ekstra Bladets fotograf, der tidligere på måneden besøgte den 69-årige. Foto: Per Rasmussen

