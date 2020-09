Røvere trak kniv mod ældre ægtepar

Gerningsmændene ville have kontanter og telefoner - men det fik de ikke

Et ældre ægtepar blev forsøgt røvet søndag aften omkring klokken 20.15.

Det skete på Borgergade i Bramming, hvor to gerningsmænd havde trukket en kniv og truede parret. De ville have parret til at udlevere deres kontanter og mobiltelefoner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Det er den ene, der henvender sig, mens den anden stod lidt længere væk og muligvis holdt vagt, siger vagtchef Erik Lindholm til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der bliver peget med en kniv, og han siger 'giv mig jeres mobiltelefon og pung, eller jeg stikker jer'.

De ældre par - en mand på 69 år og en kvinde på 65 år fra lokalområdet - havde dog ikke tænkt dig at udlevere hverken penge eller telefoner.

Gerningsmændene besluttede sig derfor for at flygte til fods mod Storegade.

- Ægteparret siger tilbage: 'Du stikker ikke nogen som helst'. Og så løb de. De opgiver simpelthen, siger vagtchefen.

Politiet har udsendt signalement på begge gerningsmænd. De beskrives begge som værende i alderen 18-20 år og cirka 170 centimeter høje.

Den ene havde en lysegrå hættetrøje på, mens den anden var iklædt mørkt tøj.

De talte begge to dansk og var af dansk udseende.