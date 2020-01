Røveri i Danske Bank: Truet med kniv

Politiet er torsdag aften til stede ved Danske Bank i Valby, hvor der er forgået et røveri

En bankkunde blev torsdag aften røvet, da vedkommende ville deponere en ukendt kontantbeløb ved Danske Bank i Valby. To mænd truede kunden med knive og stjal pengebeholdningen.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi undersøger et røveri i Valby. En person blev truet med kniv af to personer, da vedkommende ville deponere dagens kontantbeholdning for sin arbejdsplads, siger vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup.

Politiet leder nu efter de to gerningsmænd, der flygtede fra stedet inden politiet nåede frem. De beskrives som to mænd midt i tyverne.

Området omkring banken, der ligger på hjørnet af Valby Langgade og Skolegade i Valby, er blevet undersøgt af hundepatruljer.

Hvor stort et beløb de to gerningsmænd slap afsted med vides endnu ikke.

Ekstra Bladet følger sagen ...