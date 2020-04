Røveri med havesaks: Gerningsmand på fri fod

Gerningsmanden truede med en have- eller grensaks og slap væk med sit udbytte

Søndag aften har der været et voldsomt røveri i Meny i Fjerritslev.

Det fortæller Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Gerningsmanden indfinder sig i butikken og truer med en have- eller grensaks og undløber efterfølgende fra stedet i ukendt retning, siger han.

- Lige nu er vi til stede med mange patruljer i området for at lede efter manden, og derfor har vi sendt et signalement ud.

Signalementet lyder som følger: Mand, 40-45 år, 170-180 centimeter høj, tynd af bygning, skaldet med skægstubbe og iført blå jakke/vest med hætte.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor meget gerningsmanden er sluppet af sted med.

Henvendelse i sagen kan ske til Nordjyllands Politi på 114.