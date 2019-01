Røveri mod kiosk - metrostation lukket

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En gerningsmand er på fri fod efter et røveri mod en kiosk på Palermovej på Amager.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi, Jens Christiansen, til Ekstra Bladet.

Røveriet er anmeldt til alarmcentralen klokken 19.52. Fire minutter senere har Metroen lukket for Lergravsparken Station efter opfordring fra politiet.

- Det er noget, vi har gjort, fordi vi måske kunne være heldige at finde gerningsmanden dér, siger Jens Christiansen til Ekstra Bladet.

Gerningsmanden var til gengæld ikke på stationen. Og derfor er togdriften blevet genoptaget klokken 20.07.

Jens Christiansen fortæller til Ekstra Bladet, at der endnu ikke er noget signalement på gerningsmanden.

- Efterforskningslederen er på vej derud, siger Jens Christiansen.

Klokken 20.50 oplyser efterforskningslederen til Ekstra Bladet, at en er blevet anholdt og sigtet for røveriet. Det menes, at en medgerningsmand stadig er på fri fod.

Efterforskningslederen oplyser til Ekstra Bladet, at de to røvere har forsøgt at true sig til et udbytte med en kniv. Det er ikke lykkedes røverne at slippe fra stedet med noget udbytte.