Røveri mod spillehal

Københavns politi er lige nu til stede på Valby Langgade med flere patruljer og hunde.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet, og Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet.

Der fortæller, at der kommer en person ind med en pistol eller pistollignende genstand, og personalet trues til at udlevere et pengebeløb

- Vi har været på stedet og talt med personalet, som fortæller, at der kommer en person ind med en pistol eller pistollignende genstand, og personalet trues til at udlevere et pengebeløb, siger siger Baris Tuncer, som endnu ikke ved, hvor mange penge gerningsmanden slap afsted med.

Anmeldelsen kom omkring 21.08, og politiet efterlyser nu en mand, der er lys i huden. Han bar en grå hættetrøje, mundbind, kasket, og så havde han medbragt to poser.

Han løb fra stedet, og Københavns Politi vil gerne høre fra vidner, som har set noget.