Røveri på bordel: Kender du denne mand?

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Vestegns Politi efterlyser en mand, som mistænkes for at have begået røveri på et bordel i Søborg Hovedgade.

Røveriet blev begået 2. juni klokken 10.04. Under røveriet sprang en kvinde ud fra et vindue i første sals højde. Hun blev siden kørt på hospitalet til behandling, men blev kort efter udskrevet igen.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at røveren truede med en kniv. Allerede to dage efter røveriet valgte politiet at opfordre gerningsmanden til at melde sig selv, fordi efterforskerne havde billeder af ham fra overvågningskameraer i området.

Manden har ikke meldt sig selv, og det er årsagen til, at politiet nu offentliggør billederne.

- Hvis nogen ved, hvem han er, eller hvor han færdes, så er vi meget interesseret i at høre om det, siger politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

Den mistænkte talte engelsk, er ca. 20-25 år gammel og almindelig af bygning.

Kvinde faldt ud af vinduet i en bygning på Søborg Hovedgade. Nu efterlyser politiet en mand i sagen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ikke kommet alvorligt til skade

Ekstra Bladet var dagen efter røveriet forbi Søborg Hovedgade for at forsøge at få kontakt til kvinden, der faldt ud af vinduet.

Gennem dørtelefonen fik Ekstra Bladet kontakt til en kvinde, der talte dansk uden accent. Hun fortalte, at den tilskadekomne kvinde var i lejligheden, men at hun ikke ønskede at tale direkte med Ekstra Bladet.

Gennem dørtelefonen fik vi dog at vide, at kvinden ikke var kommet alvorligt til skade og var i bedring oven på faldet. Ingen af kvinderne ønskede at fortælle, om der var tale om en ulykke eller en kriminel handling.

Faldt ned på gaden

Flere forretningsdrivende på gaden fortæller til Ekstra Bladet, at de ikke så selve uheldet ske, men opdagede, at noget var galt, da de hørte kvinden ligge og vånde sig for foden af ejendommen på fortovet ved hovedgaden.

En restauratør på adressen over for bygningen, hvor kvinden faldt ud, mener, at hun røg ud af det venstre vindue på første sal, og at hun på vej ned har raget en halogen-spotlampe med sig i faldet.

hvis du ved, hvem denne mand er, anmoder politiet om en oprigning. Foto: Politi

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det et bordel, som kvinden faldt ud fra. Det bekræfter flere forretningsdrivende i området, som også fortæller, at de dagligt ser mænd, der kommer til og fra.

Samme observation har naboer gjort sig, når de i tidens løb har set flere letpåklædte kvinder i vinduerne. Dog har de ikke set nogen kunder.

Politiet ønsker over for Ekstra Bladet hverken at be- eller afkræfte, at der skulle være tale om et bordel, da de ikke mener, at det har relevans for sagen.

Se også: Kvinde faldt fra første sal: Politiet efterlyser mand