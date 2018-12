Røveri ved casino: - Folk stormede ud af hotellet

Lørdag aften har der været et røveri på Casino Copenhagen ved Radisson Blu Scandinavia Hotel på Islands Brygge.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at man lige nu jagter en gerningsmand, og derfor har man valgt at lukke metrostationen ved Islands Brygge.

- Jeg kan ikke sige så meget lige nu, men vi har fået en anmeldelse om et røveri ved Casino Copenhagen klokken 18.41, som vi er rykket ud til, siger vagtchef Henrik Stormer.

Han forklarer videre, at man forsøger at eliminere gerningsmandens flugtveje.

- Ja, metrostationen kan være en mulig flugtvej, og derfor er vi til stede derude, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Det er endnu uvist, hvad omfanget af røveriet er.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Casino Copenhagen, der bekræfter, at der er sket en hændelse hos dem, men de ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Folk stormede ud af hotel

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladets mand på stedet, at der opstod panik på hotellet, da episoden udspillede sig.

- Der er en vagt og en person fra hotellet, som jagter gerningsmanden op mod Langebro, fortæller en taxachauffør.

- Folk stormede ud af hotellet for at gemme sig, da det skete, men de er vendt tilbage nu, fastlår han over for Ekstra Bladet.

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Foto: Anthon Unger

Opdateres ...