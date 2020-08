Røveritiltalt: 'Han talte så hårdt til mig at jeg begyndte at græde'

Ifølge to røveritiltalte mænd skulle en Elgiganten-medarbejder have talt så hårdt til dem under et røveri, at de var begyndt at græde

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Han talte så hårdt til mig at jeg begyndte at græde.'

Sådan lød det mandag eftermiddag fra den ene af de to mænd, der sad på anklagebænken i Københavns Byret for et røveri begået i Elgiganten i Field's 26. september sidste år.

De nægtede sig begge skyldige.

Jeg var så bange at jeg begyndte at græde

De to mænd, begge 45 år, forklarede i retten, at en medarbejder havde truet dem på livet og sagt, at han ville brække de to mænds arme og ben i forbindelse med en konfrontation om tyveri.

Angiveligt skulle medarbejderen have talt så hårdt til de to formodede tyve, at de begge var begyndt at græde.

- Jeg var rigtig bange for ham. Han verbalt overfaldt mig i sådan en grad, at jeg begyndte at græde, forklarede den ene af de tiltalte.

Den udlægning af sagen var medarbejderen dog ikke helt enig i.

- Jeg så de to mænd på overvågningen i færd med at stjæle et Apple-Watch, forklarede medarbejderen.

Medarbejderen og et par af hans kollegaer gik da ned i butikken for at holde øje med de to mænd, der, ifølge medarbejderen, nu var i færd med at pille alarmerne af fire Sony-headsets til en værdi af 15.000 kroner.

Medarbejderen forklarede yderligere i retten, at han havde konfronteret de to formodede tyveknægte, som her skulle have tilbageleveret de fire headsets.

Men da den ene blev bedt om at tilbagelevere det Apple-Watch, som medarbejderen havde set blive stjålet på overvågningen, gik manden i forsvar, og truede medarbejderen på livet. Denne trussel var grund til at der var tale om røveri, og ikke tyveri.

Ifølge anklageskriftet skulle manden have sagt 'jeg finder ud af, hvor du bor' og 'du får en kugle for panden' til den konfronterende medarbejder.

Medarbejderen forklarede, at han efterfølgende ikke turde komme på arbejde i tre dage af frygt for, hvad de to mænd kunne finde på.

Retten fandt det ikke bevist at der var tale om røveri. De to mænd blev derfor frifundet for røveri, men fik 60 dages betinget fængsel for trusler.