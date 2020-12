Rovmorder flygtet: Lewis er farlig

I selskab med to engelske medfanger er mand dømt for voldsomt mord under gaderøveri flygtet fra statsfængsel i Derby

Den dømte rovmorder Lewis Daniel Thornton og to af hans medfanger er stadigvæk på fri fod efter i weekenden at være flygtet fra statsfængslet HMP Sudbury vest for byen Derby i England.

Det oplyser Derbyshire Police, der samtidig kraftigt advarer eventuelle vidner imod at tage kontakt til den 29-årige mand, hvis han skulle krydse deres vej. I stedet opfordres de til ringe eller skrive til Derbyshire Police.

Lewis Daniel Thornton blev for fire år siden idømt ti års fængsel efter at have erkendt sig skyldig i at have dræbt en 54-årig mand i forbindelse med et gaderøveri i hans hjemby Wolverhampton tilbage i 2014. Det fremgår af en erklæring fra thelawpages.com.

Den nu flygtede fange ramte ofret i ansigtet med knytnæveslag, hvorefter han stjal hans mobiltelefon og stak af. Hårdt såret lykkedes det ofret at gå hjem til sin lejlighed, hvor han døde af kvæstelserne.

Fandt sin far død

Det var en søn, der fandt voldsofret livløs.

Politiet har efter flugten sat en større eftersøgning i værk og offentliggjort et fotografi af Lewis Daniel Thornton. Det har endnu ikke givet udbytte.

Lewis Daniel Thornton beskrives som en 1,88 meter høj mand med brune øjne og brunt hår. På højre vrist har han en tatovering med ordene 'RIP Cobra', mens han har ordet 'Angel' tatoveret på venstre arm.

Den efterlyste rovmorder menes især at have tætte sociale kontakter i området omkring Walsall og Wolverhampton

Lewis Daniel Thornton flygtede sammen med den et år ældre Daniel Gerald Ferris, der er dømt for røveri, og 33-årige Rory Allen, der er dømt i en sag om handel med heroin og kokain.