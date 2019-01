Rugemor fra dokumentar nægter sig skyldig i bedrag

Den kvinde, der er sigtet for bedrageri ved at have lovet par at agere rugemor uden at levere et barn, erklærer sig ikke skyldig. Det skriver TV2 fredag.

Kvinden var fokus i en dokumentar på netop TV2 med titlen "Den falske rugemor".

- Min klient nægter sig skyldig.

- En aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden, er ugyldig.

- Det er derfor stærkt tvivlsomt, om parterne i sådan en aftale overhovedet har en strafferetlig beskyttelse. Det synspunkt er forstærket i denne sag, fordi det i Danmark er ulovligt for en læge at hjælpe med et rugemor-forløb, siger kvindens advokat, Morten Bjerregaard, til TV2.

Tidligere i januar bekræftede Midt- og Vestsjællands Politi, at kvinden var sigtet for bedrageri.

- Vi kan bekræfte, at en kvinde er blevet sigtet for bedrageri i sagerne. Efterforskning foregår stadig, sagde Midt- og Vestsjællands Politi i starten af januar.

Ifølge TV2's dokumentar agerede kvinden rugemor for flere barnløse par samtidigt og fik fertilitetsbehandling på Cypern. Hun fortalte dog parrene, at behandlingen ikke virkede.

Se også: Bedragerisigtet rugemor var i kontakt med flere par

Med to dages mellemrum fik kvinden ifølge TV2 lagt befrugtede æg op i sin livmoder.

Fertilitetsbehandlingerne blev betalt af to forskellige par, som ikke vidste, at kvinden agerede rugemor for flere par.

I forbindelse med turen til Cypern har rugemoren blandt andet fået dækket sine udgifter til hormonbehandlinger, fly og hotel af begge par.

Det ene par har brugt over 100.000 kroner på det samlede forløb. Det andet par anslår at have brugt lidt mindre end det beløb.

Den sigtede kvinde endte med at blive gravid efter behandlingerne i Cypern.

En dna-prøve har senere vist, at manden fra et af de to par er den biologiske far.

I dag bor de tvillinger, hun fødte for to år siden, hos hende. Dansk lov foreskriver, at det er den fødende kvinde, der betragtes som mor til børnene.

TV2 har efter dokumentaren endvidere fortalt, at kvinden havde været i kontakt med yderligere fem par og en kvinde for at tilbyde dem hjælp til at blive forældre.