Rumæner fængslet: Slog ung kvinde med guitar

En 41-årig rumæner er i dag I Københavns Dommervagt blevet varetægtsfængslet i en sag om vold, hvor det anvendte våben var en guitar.

Den 41-årige nægter sig skyldig i sigtelsen, der også inkluderer tre knytnæveslag rettet mod en yngre kvinde. Ifølge sigtelsen udspandt sagen sig i Boltens Gård ved 02-tiden i nat.

Ved grundlovsforhøret forklarede den 41-årige, at han kom til Danmark for godt seks måneder siden. Han kom til København for at spille musik. Under sit ophold i hovedstaden har han boet på herberg samt hos nogle venner.

Han erkender, at han i aftes og nat opholdt sig sig i Boltens Gård, og at han havde sin guitar med. Her kom han i kontakt med nogle yngre kvinder, den ene skubbede til ham, og han skubbede tilbage.

En af de andre kvinder tog derefter fat i rumænerens guitar, som han så rev til sig igen. Sådan lød den 41-åriges forklaring ved grundlovsforhøret.

Herefter dokumenterede anklageren, Louise Nielsen, hvordan de tre kvinder havde henvendt sig til politiet, og at de i den forbindelse forklarede, at den ene var blevet slået med strengeinstrumentet, mens en anden havde fået et knytnæveslag i hovedet.

Samtidig udpegede de den 41-årige som gerningsmanden.

Ifølge de unge kvinders udlægning var den 41-årige gået helt hen til dem spillende på sin guitar. Men kvinderne ønskede ikke hans tilstedeværelse, og derfor havde de forsøgt at afvise ham.

Det var i den forbindelse, at rumæneren derefter slog to af de unge kvinder med både guitar og knytnæve.

Ved grundlovsforhøret blev manden fængslet i foreløbigt tolv dage.