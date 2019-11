Rumæner idømt fængsel for at køre kvinde ihjel

En rumæner er fængsel for at påkøre en cyklist, der døde af sine kvæstelser

En 36-årig rumænsk statsborger er i dag idømt et år og otte måneders ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark for påkørsel af en cyklist, der døde af sine kvæstelser.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Påkørslen skete 8. august på Sydals, hvor den 36-årige påkørte en 47-årig kvindelig cyklist, der efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Manden blev dømt for at være påvirket af spiritus ved hændelsen, lige som han også sad bag rattet, selvom han var frakendt retten til at køre bil.

Opdateres ...