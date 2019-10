Rumænere fængslet efter serie-indbrud

Efter en stribe af indbrud begået på Jylland og Fyn er fire rumænere blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi.

De fire rumænere, to mænd og to kvinder, er mistænkt for at have begået i alt 14 indbrud. De blev anholdt fredag af politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest (SEV), som har stået for efterforskningen.

Indbruddene er hovedsageligt begået ved at bryde igennem taget i forretninger, oplyser politiet.

- De fire anholdte er, hvad vi betegner som omrejsende kriminelle, der tydeligvis flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet. Vi har været på sporet af dem i nogen tid, så jeg er ganske godt tilfreds med, at vi nu har fået dem anholdt, sagde politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Brian Voss Olsen, efter anholdelsen fredag.