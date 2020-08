Rumænsk tricktyv ekstremt uheldig

En 36-årig rumænsk kvinde uden fast bopæl i Danmark blev søndag kl. 11.30 sigtet for et mislykket tricktyveri i indkøbscentret Bruuns Galleri i Aarhus.



En kvinde på 72 år og en mand på 75 år var på tur i indkøbscentret Bruuns Galleri og gik ind i en elevator for at tage et par etager op, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Men inden elevatordøren gik i, 'snublede' den 36-årige kvinde pludseligt ind i elevatoren og faldt ned på alle fire.

Sådan snydes de allersvageste: Skurkenes ubarmhjertige metoder

Den venlige 75-årige mand hjalp hurtigt den fremmede kvinde på benene igen.

Og mens elevatoren kørte opad, fik mandens 72-årige hustru mistanke til, at kvinden ikke havde rent mel i posen. Hun bad sin mand tjekke, om han stadig havde sin pung i baglommen.

Det havde han ikke.



Da den 36-årige opdagede, at parret ledte efter pungen og kiggede mistænkeligt på hende, viste hun sin pose og hænder frem for at vise, at det sørme ikke var hende, der havde stjålet den.

Da elevatoren stoppede, stod en af butikscentrets vagter uheldigvis for kvinden lige i døråbningen.

Se også: 'Asylbørn' var meget ældre: Fængslet for dansetyverier

Han hørte om den forsvundne pung og fattede straks mistanke til den 36-årige.



Hun viste frivilligt sin pose og lommer frem for at vise, at hun ikke havde noget på sig.

Men den snu vagt opdagede, at hun havde viklet en bluse om sin arm, og da han undersøgte blusen, fandt han den forsvundne pung i den.



Han tilbageholdt derfor den 36-årige, og kort efter kom politiet til stedet og anholdt kvinden.

Østjyllands Politi har i dag fremstillet hende i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.