Rumænsk tyvebande dømt og udvist

En rumænsk bande, der stjal med arme og ben og kørte tyvekosterne til Rumænien fra en containerplads i Brøndby, har fået domme fra fire til 10 måneders fængsel ved Retten i Glostrup.

Alle er udvist med indrejseforbud i seks år, og hvis de alligevel kommer retur til Danmark vil det koste dem et års ubetinget fængsel for overtrædelse af indrejseforbuddet.

I dag tilstod 10 rumænske mænd og kvinder deres roller i tyvebanden, og i fredags tilstod tre. De 13 dømte har tilsammen fået 69 måneders fængsel - næsten seks år.

- Jeg er meget tilfreds med dommene. Vi vil ikke have den slags organiseret kriminalitet i Danmark, siger anklager Thomas Hugger.

Den formodede bagmand skjuler sig i Rumænien. Han er varetægtsfængslet 'in absentia' og internationalt efterlyst. Desuden mangler politiet at få dømt indehaveren af container-pladsen i Brøndby, der nægter sig skyldig og har afvist at udtale sig til politiet.

Rumænerne forklarede i dag i retten, at de godt vidste, at effekterne var stjålet og skulle sendes til Rumænien. De erkendte derfor groft organiseret hæleri.

Blandt de dømte var et ægtepar, der erkendte, at de havde stjålet dyre cykler for op mod tre millioner. De var også med til at pakke cyklerne, inden de blev kørt til Rumænien.

artiklen fortsætter under billedet

Denne Mercedes kørte i fast rute til Rumænien med tyvegods. Foto: Mogens Flindt

Også to chauffører, der kørte tyvegodset til Rumænien på to ugentlige ture, blev dømt i dag. Den ene erkendte, at han havde kørt tyvekoster til hjemlandet seks-otte gange. Den anden erkendte fire-fem ture.

De fik henholdsvis syv og fem måneders fængsel. Nogle gange havde de også passagerer med i minibussen, en Mercedes Sprinter, hvor tyvekosterne blandt andet blev transporteret i en trailer koblet til minibussen.

Anklager Thomas Hugger mener, at dommene er er klart signal til omrejsende kriminelle:

- De har fået hurtige og relativt hårde domme og er udvist. Og nu koster det et års ubetinget fængsel at overtræde indrejse-forbuddet, så jeg tror, det vil få dem til at tænke sig om, siger anklageren.

Politiet efterforskede mod rumæner-banden i flere måneder med video-observationer og aflytninger. 21. marts slog politiet til og anholdt de 14 rumænere. Der blev fundet en enorm mængde tyvekoster i form af dyre cykler, el-værktøj, fælge og fladskærme.