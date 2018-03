Rusland: Britisk beskyldning om giftangreb er tilsmudsning

Det er et skruppelløst forsøg på at miskreditere Rusland, når den britiske regering beskylder Rusland for at have orkestreret et overfald med nervegift i England i forrige uge.

Det skriver det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass i en meddelelse mandag eftermiddag.

- Under disse omstændigheder fastholder vi formodningen om, at denne hændelse er endnu et skruppelløst forsøg fra de britiske myndigheder på at sværte Rusland til, lyder det fra ministeriet i Moskva.

Den britiske premierminister, Theresa May, sagde mandag i parlamentet i London, at det er 'meget sandsynligt', at Rusland udførte angrebet på eksspionen Sergej Skripal i Salisbury 4. marts.

Theresa Maysiger, at det er 'meget sandsynligt', at Rusland står bag nervegiftangrebet mod en tidligere russisk spion i Salisbury. Foto: AP/Ritzau/Scanpix

- De britiske myndigheders handlinger er åbenlyst provokerende, og Rusland har intet at gøre med hændelsen i Salisbury 4. marts.

Rusland vil 'ikke reagere på anklagen fra briterne, før Rusland har modtaget en prøve af den nervegift, som britiske efterforskere henviser til'.

Storbritannien skal også leve op til 'fælles regler for kemiske våben', hvilket vil give Rusland adgang til efterforskningen. Det vil Rusland være parat til, lyder det fra Moskva.

May meddelte mandag, at Sergej Skripal og hans datter blev forgiftet med det russiskproducerede stof Novichok. De er fortsat i kritisk tilstand.

Onsdag vil Theresa May meddele, hvem der ifølge briterne stod bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter, der blev fundet livløse på en bænk i den sydengelske domkirkeby.

Det siger den britiske ambassadør i Moskva, Laurie Bristow, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.