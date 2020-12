Russer tiltalt for spionage

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En russisk statsborger, der bor i Danmark, er onsdag blevet tiltalt for spionage.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden starten af juli.

Vedkommende er mistænkt for at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste. Den tiltalte skal have modtaget betaling for oplysningerne.

Baggrunden for anholdelsen, der altså skete i juli, er en større efterforskning i Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Anklgemyndigheden vil kræve den tiltalte idømt fængsel og udvist af Danmark.

På uvanlig vis forventes hele straffesagen at blive gennemført for lukkede døre. Derfor har hverken anklagemyndigheden eller PET flere kommentarer på nuværende tidspunkt.