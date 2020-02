Russere stjal 1000 danske cykler

Et af danmarkshistoriens største sager om cykeltyveri kan meget vel være opklaret.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har pågrebet to russiske statsborgere på 55 og 62, en mand og en kvinde, for omfattende og organiseret cykeltyveri, siger Jens Cappelen, politikommissær i Indbrudssektionen ved Københavns Politi.

De sidder fredag aften i dommervagten med krav om varetægtsfængsling.

- En ret omfattende efterforskning har stået på i længere tid, og forskellige oplysninger gjorde, at vi besluttede at slå til i går torsdag, hvor vi ransagede flere adresser, hvor vi blandt andet fandt en halv million kroner, som vi mener kommer fra videresalg af mindst 1000 stjålne cykler, siger Cappelen.

- Vi mener, at antallet at cykler kan være meget højere, men 1000 cykler er, hvad vi mener at kunne føre bevis for er stjålet

Langt de fleste cykler er for længst solgt. Ved ransagningerne fandt man 15 cykler plus det store pengebeløb i kontanter, som blev beslaglagt, fordi man er helt overbevist om, at de kommer fra salget at de tyvstjålne cykler.

Politiet – som ikke har kunnet få de anholdte i tale - fandt på en eller flere af adresserne også værksteds-faciliteter, som man har brugt til at fjerne eller ændre stelnumre og til at ændre cyklernes udseende. Eksempelvis ved at skifte sadler, så de forurettede har haft vanskeligt ved at genkende deres cykler, når de blev solgt på nettet.

De typisk helt almindelige og ikke særligt dyre cykler er gennem nogle år især blevet markedsført via onlineannoncer, hvor de formodede gerningspersoner brugte samme profiler. Noget, som politiet bemærkede.

Ifølge Københavns Politi brugte de anholdte et motorkøretøj til at hente cyklerne i de københavnske gader i døgnets mørke timer.