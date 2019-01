Russisk bombefly styrtet ned: To dræbt

Et russisk bombefly er styrtet ned under træningsøvelse

Et russisk fly af typen Tu22M3, der er et supersonisk bombefly, er styrtet ned i det nordvestlige Rusland efter at være blevet skadet under en snestorm.

Det skriver det russiske medie RT.

To personer meldes dræbt, mens to andre er såret og er blevet bragt på hospitalet.

Ifølge det russiske forsvarsministerium skete ulykken, mens flyet deltog i en træningsøvelse. Flyet forsøgte at lande i en militærbase nær byen Olengorsk, da det styrtede ned.

RT skriver, at det russiske forsvarsministerium oplyser, at snestormen, der forårsagede styrtet, er af en yderst sjælden slags, der kun forekommer i arktiske områder, og som opstår meget hurtigt.

Ifølge forsvarsministeriet var der ikke nogen våben om bord på flyet, der styrtede ned.