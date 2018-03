Russisk dobbeltagent fundet forgiftet på bænk: Nu kommer russerne med stikpille

I Rusland er de ikke bange for at sige, hvad de mener om tingene.

Og det er tilsyneladende heller ikke tilfældet for den russiske ambassade i Storbritannien, der har sendt en knap så diplomatisk besked til briterne. En god gammeldags stikpille.

'Hvilket tilfælde! Både Litvienko og Skripal arbejdede for MI6. Berezovsky og Perepilichny havde forbindelser til Storbritannien. Detaljer om undersøgelserne er fortrolige for at beskytte den nationale sikkerhed, skriver russerne.

What a coincidence! Both Litvinenko and Skripal worked for MI6. Berezovsky and Perepilichny were linked to UK special services. Investigation details classified on grounds of national security. pic.twitter.com/LOkjKiX4wh — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10. marts 2018

Tweetet er sendt af sted bare fire dag efter, at det blev afsløret, at den russiske eks-spion, 66-årige Sergej Skripal, var blevet fundet i kritisk tilstand sammen med sin datter i byen Salisbury i England.

De to russere kæmper i øjeblikket for deres liv på et nærliggende hospital, mens sagen fortsat er præget af stor mystik, selv om det er blevet afsløret, at eksspionen og datteren blev forgiftet med nervegas. Men offentligheden har intet fået at vide om, hvem der står bag, og hvad der helt præcist skete.

Udover de to russere er 21 personer blevet behandlet i forbindelse med overfaldet. Mere end 250 politifolk skulle ifølge The Guardian være involveret i efterforskningen.

Meget alvorligt

I kølvandet på episoden har mange peget pilen på russerne, men de nægter at have noget med sagen at gøre.

- Hvad der skete med Skripal er med det samme blevet brugt til at starte en anti-Rusland-kampagne i de vestlige medier, har talskvinde Maria Zakharova tidligere svaret på beskyldningerne.

Politiet ved stadig ikke helt præcist, hvad der er sket, og derfor er det heller i sikkert, om hvorvidt russerne overhovedet er involveret.

Men de britiske myndigheder tager sagen meget alvorligt.

- Det er indlysende, at det er en meget usædvanlig sag, og det er afgørende at komme til bunds i, hvad der var skyld i dette, så hurtigt som muligt, siger leder af Londons politis enhed for terrorbekæmpelse, Mark Rowley, til BBC Radio.

Også den britiske udenrigsminister Boris Johnson har advaret russerne. Hvis det bevises, Rusland står bag, så er der ingen VM-fodbold til England.

- Når man tænker på VM denne sommer, så tror jeg, at det vil blive meget svært at forestille sig, at den britiske repræsentation ved denne begivenhed vil kunne løbe af stablen på en normal måde, fortalte han parlamentet i London tirsdag.

Dobbeltagent

Skripal har en fortid som oberst i det russiske militærs efterretningstjeneste, men blev senere afsløret som dobbeltagent. Derfor fik han 13 års fængsel, da han i 2006 blev anholdt som spion for Storbritannien.

A major incident has been declared & a multi-agency response co-ordinated. Alongside partner agencies, we're conducting extensive enquiries to determine exactly what led to these people falling unconscious & clarify whether or not any criminal activity has happened. #Salisbury — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) March 5, 2018

Han blev dømt for til Storbritannien at have udleveret identiteter på russiske efterretningsfolk, som arbejdede undercover i Europa.

Af dommen fremgår det, at Sergej Skripal modtog 100.000 dollars for oplysningerne. Det fortælles videre, at Skripal havde arbejdet som spion siden 1990'erne.

Senere blev Sergej Skripal en af fire fanger, som blev løsladt i Moskva i 2010, og som indgik i en byttehandel med USA.

I Storbritannien vækker den nye sag minder om drabet på den russiske eks-spion Aleksandr Litvinenko, der fandt sted i London i 2006.

Tre uger efter at havde drukket grøn te med to russere døde den tidligere spion i sin seng i hospitalet. Teen viste sig at være forgiftet med det radioaktive stof polonium-210.

Rusland blev beskyldt for at stå bag mordet på den tidligere russiske efterretningsagent Litvinenko, efter at han brød med Rusland i 2000 og slog sig ned i Storbritannien.