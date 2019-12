To personer savnes i forbindelse med en brand på Ruslands eneste hangarskib

Ruslands eneste hangarskib, Admiral Kuznetsov, står torsdag formiddag i flammer.

Det skriver russiske medier, heriblandt RT.

Ifølge mediet er mindst seks personer kommet til skade, mens to er savnet.

Branden skal have bredt sig over et område på op mod 600 kvadratmeter. Angiveligt brænder brændstof om bord på skibet.

Branden skal være opstået, mens skibet ligger i havn i Murmansk i det nordvestlige Rusland i forbindelse med nogle reparationer.

Admiral Kuznetsov er Ruslands eneste tilbageværende hangarskib. Landet har dog ved tidligere lejligheder fortalt, at man har planer om at bygge nye. Arkivfoto: Ruslands Forsvarsministerium

Opdateres ...