Russisk sikkerhedstjeneste anholder amerikaner for spionage

En amerikansk statsborger er blevet anholdt af den russiske sikkerhedstjeneste. Amerikaneren er mistænkt for spionage

Den russiske sikkerhedstjeneste har anholdt en amerikansk statsborger i Moskva for spionage. Det skriver flere russiske nyhedsbureauer.

Efterretningstjenesten FSB rapporterer, at amerikaneren har været tilbageholdt siden den 28. december, og at der er ved at blive indledt en spionageretssag mod ham.

Det skriver nyhedsbureauet Tass.

- Medlemmer af Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste har tilbageholdt den amerikanske statsborger Paul Whelan i Moskva, hvor han var på en spionagemission, udtaler FSB's pressekontor.

Hvis den anholdte findes skyldig i spionanklagerne risikerer han mellem 10 og 20 års fængsel.