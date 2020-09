Russisk skib kolliderer med containerskib i dansk farvand

Et russisk skib og et svensk containerskib er onsdag formiddag kollideret nær Øresundsbroen

Et russisk orlogsskib og et svensk containerskib er onsdag formiddag kollideret i dansk farvand nær Øresundsbroen.

Det oplyser Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral, JRCC, til Expressen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Forsvaret, der lige nu er i gang med at undersøge, hvad der er sket.

De har dog ikke mere at tilføje lige nu. Til Ritzau fortæller de dog, at der er tale om en en russisk fregat og et 145 meter langt fragtskib. Det civile skib er nu tilbageholdt, men der er ingen tegn på vandindtrængning eller olie i vandet.

Ifølge vagthavende hos JRCC Jörgen Hansson var det russiske skib på vej til Gøteborg, da det bragede sammen med det svenske containerskib.

