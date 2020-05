Rustet til en regulær krig: Jæger skød mod betjente

En 54-årig jæger fra Tåsinge er netop blevet kendt skyldig i og idømt fem års fængsel for at have affyret riffelskud mod politiet og ramt en politiassistent under dramatisk aktion foran sit forskansede hus

Selv husker hovedpersonen, John Hybel, angiveligt ingenting, og han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

Men for lidt siden forhindrede det ikke et nævningeting ved Retten i Svendborg i at fælde dom over en 54-årig mand fra Tåsinge, som har stået tiltalt for at have såret en betjent i armen og affyret fire skud med en jagtriffel mod en gruppe på 11 betjente fra Fyns Politis reaktionspatrulje. Den går også under kaldenavnet Romeo.

Det skete under en dramatisk politiaktion af op imod fire timers varighed 30. juli sidste år foran mandens hus.

John Hybel blev idømt fem års fængsel. Han blev blandt andet kendt skyldig i at have forvoldt hensynsløs og nærliggende fare overfor en 35-årig betjent, som befandt sig på en post ved et nabohus. Politiassistenten blev ramt af et projektil, der gik tværs igennem hans højre underarm.

Det har senioranklager Brian Dybdahl bekræftet overfor Ekstra Bladet fra Retten i Svendborg.

- Retsformanden lagde vægt på, at manden havde set betjenten, og at han skød, men retten fandt, at det er usikkert, om han også skød for at ramme, og derfor kunne man ikke ikke dømme for legemsangreb af særligt farlig karakter eller drabsforsøg, forklarer anklageren.

Bevæbnet til en krig

John Hybel blev desuden dømt for vold og trusler mod sin kone og hendes søn, for vold og trusler mod tjenestemænd ved at have affyret skud mod syv betjente i det første indtrængningshold og for overtrædelse af den skærpede våben-paragraf i straffeloven.

Han blev til gengæld frikendt for at have skudt mod yderligere fire betjente.

John Hybel modtog dommen, mens statsadvokaten skal tage nærmere stilling til, om anklagemyndigheden vil køre en ankesag.

Den fynske jæger havde bevæbnet sig med ammunition og skydevåben nok til at føre en regulær krig. Her er et par politifolk fotograferet i forbindelse med den dramatiske aktion. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Den nu dømte jæger havde bevæbnet sig med masser af ammunition samt to haglgevær og to jagtrifler, hvoraf den ene var en kaliber 308 med lyddæmper og kikkertsigte og forskanset sig i sit hus. Her forsøgte politiets forhandler at få den desperate mand til at overgive sig.

Skuddet mod betjenten blev pludselig affyret igennem en termorude. Betjenten kan ifølge Fyens Stiftstidende ikke længere være i fysisk aktiv tjeneste. Han risikerer desuden at få varige mén som følge af nerveskader i armen.

Læs herunder Ekstra Bladets baggrundshistorie om politiaktionen ...

Forskanset jæger skød mod betjente: Sådan fik politiet stoppet ham

John Hybel nåede også at affyre fire skud mod 11 betjente på husets bagside og især politiets særlige 'gashold'. Politiets ledelse gav derefter kollegerne på stedet ordre om, at der måtte skydes mod manden, hvis han gik til direkte angreb.

Ramt i ansigt og kæbe

Dramaet udviklede sig yderligere, da en af to Romeo-betjente positioneret sydvest for huset affyrede et geværskud mod manden fra mindst 100 meters afstand. Han var på det tidspunkt dukket op i et åbent tagvindue.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) og Statsadvokaten i Viborg har siden afgjort, at politiassistenten bag skuddet handlede helt efter bogen.

Skuddet ramte den John Hybel i underansigtet og kæben. Kort efter vaklede han ud af husets terrassedør og lagde sig på jorden. Han blev derefter anholdt og ført væk.

Den 54-årige jæger overgav sig og blev anholdt efter at være ramt af et skud affyret af en betjent fra mindst 100 meters afstand. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Optakten til skyderierne var, at manden - ifølge tiltalen - to dage før politiaktionen overfaldt sin hustru og truede med at dræbe hende, da hun konfronterede ham med hans tiltagende drikkeri.

Konflikten eskalerede 30. juli, da hustruen mødte op ved huset sammen med sin søn og en af hans gode bekendte. Manden sigtede angiveligt på dem med jagtriflen og affyrede et skud, hvilke udløste en politianmeldelse.

John Hybel har gennemgået flere ansigtsoperationer efter at være ramt af betjentens skud.

Jæger skudt i hovedet af politiets finskytte på 100 meters afstand