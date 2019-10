Rutebilstation lukket: Frygter kollaps

Da man frygter, at Aarhus Rutebilstation kollapser, har man valgt at lukke den omgående

Aarhus Rutebilstation er blevet lukket med øjeblikkelig virkning, da man frygter, at den vil kollapse.

Det skriver Midtrafik på Facebook.

Man er bange for, at betondækket over den underliggende p-kælder ikke længere kan holde og vil kollapse.

Det er Aarhus Teknik og Miljø, der efter en risikovurdering fra Orbicon har truffet den alvorlige beslutning, som gjorde, at hele stationen i den centrale Aarhus blev rømmet.

Samtidig betyder det, at mange busser ikke vil holde på de normale pladser, når pendlere fra 'Smilets By' skal på arbejde onsdag morgen. Derfor er der indsat guider, der vil lede folk hen til de rette busser.

Tæt ved rutebilstationen ligger også det populære madmarked 'Aarhus Street Food', men ifølge kortet over afspærringen, som du kan se her, er det ikke i fare for at kollapse.

