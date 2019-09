Rutsjebanetragedie: To døde i ulykke

Søndag døde to personer i en ulykke i en forlystelsespark i Mexico City.

Det var Quimera-rutsjebanen i forlystelsesparken kaldet La Ferie, der kørte af sporet, fortæller lokale myndigheder til mediet BNO News.

Vognen kom delvist af skinnerne på et sted, hvor den var tæt ved jorden. Derfor blev to passagerer kastet ind mod en metalkonstruktion, mens en tredje blev slynget ud af vognen.

Anklagemyndigheden i Mexico City kunne bekræfte overfor mediet, at to mænd døde i ulykken, mens to unge kvinder er på hospitalet for at blive behandlet.

Man ved indtil videre ikke, hvad der har været skyld i ulykken, og de dræbtes identitet er ikke frigivet.