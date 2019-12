Ryger jog 70 hotelgæster ud af sengene

En smøgtrængende ryger var natten til onsdag årsag til, at mellem 60 og 70 hotelgæster måtte jages ud af deres senge midt om natten.

Rygeren tog sig nemlig en smøg på sit værelse på Hotel Cabinn i Vejle, beretter vafo.dk.

Røgen på værelset udløste den automatiske brandalarm, og så måtte alle de sovende gæster skynde sig ud af hotellet.

Indsatsleder Erik Eg fra TrekantBrand fortæller til vafo.dk, at de mange hotelgæster stod foran hotellet og i foyeren, da brandfolkene ankom. Brandfolkene tjekkede, at alt var, som det skulle være og trillede så hjem igen efter at nulstillet røgdetektoren.

Herefter kunne de mange gæster atter gå til køjs.