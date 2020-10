Rykker ud til anmeldelse om skyderi

Ingen meldes ramt. Politiet har sent torsdag aften heller ikke fundet nogen patronhylstre, til trods for anmeldelser af op mod ti skud

Københavns Politi er sent torsdag aften massivt til stede nær Peter Bangs Vej Station på Frederiksberg efter anmeldelser om flere skud.

Det fortæller vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke fundet nogen, der er ramt eller nogen patronhylstre. Men lige nu er vi massivt til stede, siger han.

Anmeldelsen løb ind 23.19, men de var ikke helt enslydende, fortæller vagtchefen.

- Der bliver meldt om alt mellem to og ti skud, så noget der i mellem. Men der er stort set mennesketomt derude.

Politiet skal nu til at indsamle vidneberetninger for at få et mere præcist billede af, hvad der er sket.