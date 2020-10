Rykker ud til brand: Vej spærret

Opdatering 13:11: Politiet er nu færdige på stedet, og Amagerbrogade er genåbnet.

Torsdag er politi og brandvæsen til stede ved en brand i en bygning på Amagerbrogade 76 i København. Amagerbrogade er spærret mellem Holmbladsgade og Frakrigsgade.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind til Ekstra Bladet.

- Brandvæsnet og politiet arbejder lige nu på stedet. Bilister skal følge politiets anvisninger på stedet, fortæller Thomas Hjermind.

- Branden kan også forårsage eventuelle omlægninger af nogle busruter, siger han og tilføjer, at ingen er blevet evakueret fra bygningen, og at politiet vil foretage tekniske undersøgelser på stedet, når branden er slukket.

Vagtchefen opfordrer borgere til at ringe 114, hvis de har set noget i forbindelse med branden. Politiet fik anmeldelsen klokken 11.30.

På Twitter har Hovedstadens Beredskab også meldt ud, at de er til stede ved branden, som er i en restaurant, og at ilden er under kontrol.

'Hovedstadens Beredskab arbejder stadig på Amagerbrogade. Der er styr på branden i restauranten og ventilationsanlæg. Ingen spredning,' skriver de.