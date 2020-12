Rykker ud til mulig syrebombe

Mandag aften er politi, brandvæsen og ammunitionsrydningstjenesten (EOD) til stede på Øllemosevej i Fuglebjerg nær Næstved efter fundet af en plastikflaske med et ukendt indhold i.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Ole Hald til Ekstra Bladet.

- Jeg kan kort fortælle, at en beboer har fundet en plastikflaske med noget indhold i, som man kan mistænke for at være en syrebombe, siger Ole Hald.

- Vi er til stede derude sammen med ammunitionsrydningstjenesten og brandvæsen, siger han.

Ifølge vagtchefen rykkede de ud til stedet klokken 18.30, og EOD er nu ved at sikre området.

- Den lå på et afsides sted. Men vi skal have fjernet den fra det offentlige rum, fortæller Ole Hald.

Brandvæsnet er til stede for at køle indholdet af flasken ned i tilfælde af, at der er tale om en sprængfarlig væske.

Vagtchefen fortæller, at der ikke umiddelbart er en tidshorisont på arbejdet, men at det nok ikke kommer til at tage længere end cirka en halv time.