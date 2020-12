Rykker ud til stor brand

Mandag aften er politi og brandvæsen rykket ud til en brand i et udhus og et rækkehus i Slagelse.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Ole Hald til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 18.31 om, at der var ild i et udhus, som står op ad et rækkehus, og der var risiko for, at ilden kunne få fat i taget på rækkehuset, fortæller Ole Hald.

- Vi var på stedet klokken 18.36 med første vogn, og lige umiddelbart efter kom brandvæsnet. Der var høje flammer, da vi kom frem, siger han.

Ifølge vagtchefen er der ingen tilskadekomne ved branden. Politiet kender endnu ikke årsag, og de ved heller ikke, om beboerne var hjemme, da ilden brød ud.

- Hvor langt er I med slukningsarbejdet?

- Jeg ved det ikke, vi er godt i gang med det derude.