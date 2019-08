Rystelser og smadrede vinduer: Børnefamilie vækket af bombe

Ulrik og Mira og deres to små børn bor i bygning lige over for arnested for sprængnings-anslag på Nørrebro

På slaget 3.18 i nat var freden pludselig forbi for Ulrik Beck og Mira Thing.

Forældre-parret og deres to små børn lå og sov i deres lejlighed på Tagensvej skråt over for nærpolitistationen i bydelen Nørrebro, da nok en eksplosion gennemrystede dele af København.

- Vi blev vækket af rystelser og et stort brag, som fik vinduerne ud mod gaden til at springe af sikrings-hasperne og smadrede flere vinduer i vores opgang, fortæller Ulrik Beck.

- Jeg tænkte med det samme, at det måtte være en bombe, replicerer Mira Thing.

Børn sov videre

Den 33-årige læge og hendes jævnaldrende økonom-partner lå i hver deres værelse. Han hos parrets tre-årige datter og hun hos deres fælles spædbarn.

- Jeg løb hen og kiggede ud af et af vinduerne over mod Hermodsgade, og så hørte jeg en nabo råbe: 'Gud! Det er politistationen!', fortæller Ulrik Beck, da familien for første gang efter anslaget får mulighed for at forlade deres opgang og gå igennem politiets afspærring.

En af politiets teknikere indsamler bevismateriale efter anslaget i Hermodsgade i København. Foto: Kenneth Meyer

- Hvordan var jeres umiddelbare reaktion?

- Det var jo næsten overstået, før vi anede, hvad det drejede sig om. Vi var egentlig mest overraskede. Vi følte os ikke urolige i forhold til børnenes og vores egen sikkerhed. Heldigvis sov børnene fra det hele, siger Mira Thing.

Parret havde god oversigt over gerningsstedet foran politistationen og følte ikke trang til at gå ned på gaden for at få mere at vide og stille spørgsmål til det massive opbud af politifolk.

- Nej, vi gik i seng og faldt hurtigt i søvn igen, siger Ulrik Beck.

Overvejer sikkerheden

Mira Thing lagde lige efter eksplosionen mærke til, at der var 'mange mennesker' på Tagensvej og i Hermodsgade.

- Der kunne sagtens være kommet tilfældige mennesker til skade. Det gjorde der heldigvis ikke, konstaterer hun.

- Får eksplosionen jer til at overveje, om det er for utrygt at bo lige ved siden af en offentlig bygning og på Nørrebro?

- Vi har små børn, så det gør vi selvfølgelig. Der har jo også været bandekonflikter og skyderier i området. Men umíddelbart føler vi os trygge. Det her ændrer ikke noget for os, siger Ulrik Beck.

Parret er dog enige om, at det er afgørende for dem, at det lykkes politiet at opklare, hvem der står bag den voldsomme bombe-sprængning.

Den særlige EOD-gruppe, der er specialister i bomberydning, og politiets teknikere forlod det ramte boligkvarter før middag. Der er dog stadigvæk fyldt med glasskår og ødelagte genstande.

Politiet opretholder derfor indtil videre afspærringen for enden af Hermodsgade og ud mod Tagensvej.