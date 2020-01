Rystende billeder: Luksushotel forvandlet

På toppen af en klippe omgivet af unik natur har det berømte hotel Southern Ocean Lodge givet turister mulighed for at opleve Kangaroo Island på en helt unik måde.

Men sådan er det ikke længere.

Voldsomme brande på turistøen Kangaroo Island i den sydlige delstat South Australia har betydet, at militæret er sat ind for at evakuere dele af øen.

Og nu viser rystende billeder, hvordan brandene også er gået hårdt ud over luksushotellet på Hanson Bay.

Ifølge flere australske medier er resortet, der er berømt i store dele af verden, brændt ned til grunden.

The luxury Southern Ocean Lodge on KI is destroyed from the bushfire ravaging the island, these pictures captured by the news chopper. Just heartbreaking. More @9NewsAdel pic.twitter.com/ubnBkEphJ4 — Sam Okely (@samokely) January 4, 2020

Staff at the world-famous Southern Ocean Lodge have vowed to rebuild, as pictures reveal the devastating impact of the Kangaroo Island bushfire crisis. The latest in 7NEWS at 6pm. https://t.co/qn1ED7MfjR #KIfires #7NEWS pic.twitter.com/o6HO3rEliO — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 4, 2020

- Vi er fuldstændig i chok og meget triste over dagens begivenheder. En sådan skovbrand er virkelig vores værste mareridt, fortæller forpagterne af hotellet, James og Hayley Baillie, til The Advertiser.

Samtidig lover de, at de en dag vil genopbygge hotellet.

Også lokalmediet 9 News Adelaide og 7 News Adelaide har rapporteret om hotellets kollaps.

Sådan så det ud på Hanson Bay inden de altødelæggende brande. Pr-foto

Fem minutter

De kraftige brande på øen har betydet, at indbyggere fik at vide, at de havde fem minutter til at forlade deres hjem.

Militæret gik torsdag formiddag lokal tid fra dør til dør for at igangsætte evakueringerne.

Tæt på byen Parndana midt på øen er en stor brand ude af kontrol og har retning mod byen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- CFS (brandvæsnet i South Australia, red.) råder folk til ikke at vente på en alarm, da det på det tidspunkt vil være for sent at komme væk, siger brandchef Ian Tanner til 10 News First Adelaide.

- Vejene væk fra byen er åbne lige nu, men de vil snart være for usikre at bruge og kan blive lukket, siger han.

Onsdag var Australiens premierminister, Scott Morrison, på besøg på Kangaroo Island, efter at flere brande har ødelagt en tredjedel af øen.

Her blev Scott Morrison fanget i at sige til lokale beboere, at 'heldigvis døde ingen i brandene', indtil en af de lokale måtte afbryde og sige:

- Vi havde to døde.

Over en milliard dyr døde

Efter måneder med altødelæggende skovbrande i Australien er antallet af døde dyr nu steget til over en milliard, frygtes det. 1,25 milliarder lyder den mere præcise vurdering på.

Iblandt de døde dyr menes at være blandt andet tusindvis af koalabjørne og kænguruer.

WWF Australia vurderer desuden, at det kan tage årtier at genopbygge de skove, der er brændt ned.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tusindvis af kænguruer har mistet livet i brandene. Foto: Ritzau Scanpix

- Indtil brandene er aftaget, er det ikke til at sige, hvad den endelige dom over skaderne vil blive, skriver de blandt andet i udmeldingen.

- Australien er et land fyldt med skovbrande, men denne sæsons kæmpebrande er ikke set magen til før. Det er ikke alene klimaforandringer, der skaber dem, men de bliver forværret af dem, tilføjer de.