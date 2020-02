Rystende detaljer: Folk sprang fra flyet og flygtede i panik

Da flyet fra Pegasus Airlines onsdag eftermiddag ramte landingsbanen i lufthavnen Sabiha Gökçen i Istanbul med et bump, lød først en melding over højtalerne, om at det var tilladt at bruge sin mobiltelefon.

Sekunder senere kørte flyet i grøften og knækkede over i tre dele. Ulykken kostede tre mennesker livet og sårede 180.

Ifølge nyhedsbureauet AP befandt det tyrkiske ægtepar Seref og Rumeysa Demirtas sig i flyets bagerste sektion, og derfra hvor de sad, kunne de pludselig se jorden gennem en sprække i flyet.

Tre er døde og 179 kvæstet i flyulykke i Istanbul

- Det var der, skrigene begyndte. Folk sprang fra flyet gennem sprækken nær os, først ned på væggen, så til jorden, hvor de flygtede, siger Rumeysa Demirtas til AP.

Hun og hendes mand befinder sig på et hospital, hvor manden er indlagt med en brækket skulder og en brækket hofte.

Tre mennesker døde og 180 blev såret, da et fly onsdag eftermiddag gik over i tre dele, da det landede i Istanbul. Foto: Murad Sezer / Ritzau Scanpix

Hurtigt mod jorden

Seref Demirtas fortæller, at han blev nervøs, da flyet 'virkelig hurtigt' bevægede sig mod jorden.

Han blev beroliget af meldingen fra højtalerne, men sekunder senere indtraf ulykken.

Rumeysa Demirtas blev grebet af panik, da folk begyndte at flygte. Hun var usikker på, om hendes mand, som var synligt tilskadekommen, ville være i stand til at komme væk fra flyet.

- En eller to personer råbte 'Flyet vil eksplodere! Løb!' og jeg blev endnu mere panisk. Et sæde var faldet ned oven på min mand, og folk trådte på det for at komme væk, siger hun.

En mand hjalp hende med at trække Seref Demirtas fri, og de slap ud af flyet.

Et mirakel

Efterforskere arbejder på at fastlægge årsagen til ulykken, og de mener, at blandt andet det dårlige vejr og flyets fart kan være medvirkende faktorer.

Rumeysa og Seref Demirtas føler sig heldig over, at det ikke gik værre.

- Da vi forlod flyet, så jeg mig omkring og tænkte 'jeg troede, jeg var død'.

- At det var muligt at komme ud af det fly i live uden store skader var et mirakel. Jeg kan ikke sige andet, siger Rumeysa Demirtas.