Rystet Kandis-Johnny: Tæt på at det hele var slut

Det var en rystet Johnny Hansen og resten af Kandis-holdet, der spillede op til dans i Hedensted fredag aften.

Kort forinden havde de været tæt på et fatalt møde med en spøgelsesbilist på Herningmotorvejen. Det fortæller Johnny Hansen selv på Facebook.

'TÆT PÅ AT DET HELE VAR SLUT ..!! Fredag aften mødte vi en spøgelsesbilist på Herning-motorvejen på vej til et job i Hedensted.

Nogen har holdt hånden over os, for vi er her endnu .....men en smule rystet over, at der pludselig kommer en bil ud af det blå', skriver han.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter vagtchef René Pagh, at politiet fik flere anmeldelser om en spøgelsesbilist på motorvejen fredag sen eftermiddag - blandt andet klokken 17.24.

Her gik anmeldelsen på en spøgelsesbilist, der kørte nordpå i det sydgående spor på Messemotorvejen i postnummer Herning.

Efterfølgende kom der flere anmeldelser, og politiet standsede spøgelsesbilisten på Holstebro-motorvejen i postnummer Aulum.

Ældre mand sigtet

- Han bliver sigtet for at føre sin personbil i den nordgående retning, men i det sydgående spor, siger vagtchef René Pagh.

- Så det er en klassisk spøgelsesbilist?

- Det må vi sige ja til, siger vagtchefen og fortæller, at den sigtede er en 80-årig mand fra lokalområdet. Han er kun sigtet for at køre i det forkerte spor og ikke for spirituskørsel. Og lykkeligvis førte den livsfarlige kørsel ikke til nogen færdselsuheld.

- Kan du sige, hvor lang tid han har kørt i den forkerte retning?

- Jeg kan ikke sætte antal kilometer på, men Messemotorvejen er den nye del, som bliver koblet direkte over på motorvejen, der går mod Holstebro, så det er nogen kilometer.

Kandis var hyret til at spille til 'Kæmpe Julefrokost med Kandis' i Hedenstedcentret i Hedensted. Arrangementet varede fra klokken 18-24 med buffet fra klokken 18.

Det var LEV Hedensted/Horsens, der er en organisation for udviklingshæmmede, der arrangerede julefrokosten med Kandis. Faktisk for anden gang.

Ikke til at mærke

Her fortæller kontaktperson Dorrit Haulrich, at den ubehagelige oplevelse ikke skinnede igennem under koncerten.

- Jeg hørte det først, da Johnny og de andre var kørt, hvor de var ved at pakke det hele ned. Vi mærkede ikke noget som helst på ham. Det blev kørt helt professionelt. De leverer varen hver gang, fortæller hun.

Hun fortæller dog, at der var nogle fra security-holdet, der følger bandet og kender Kandis rigtig godt, der godt kunne mærke på dem, at de var påvirkede af oplevelsen.

Dorrit Haulrich priser sig lykkelig for, at det ikke gik værre ved Kandis' møde med spøgelsesbilisten.

- Det er da en frygtelig oplevelse, siger hun.

Johnny Hansens besked på Facebook i aftes omkring klokken 23 har fået mere end 1000 til at reagere, ligesom der er over 300 kommentarer.

'Det var godt der var en der holdt hånden over jer. I leverede en rigtig god aften i Hedensted, skriver en kvinde, mens en anden skriver: 'Godt I havde hurtige reflekser og der intet skete jer, Puha, og I kom helskindet frem til Hedensted hvor I som ALTID gjorde det fantastisk'.