S-tog holder stille

Al togtrafik gennem Valby Station er stoppet for nuværende. Årsagen er en personpåkørsel

Opdateret 13.37: Københavns politi oplyser på Twitter, at de er færdige på stedet, og at S-togene kører igen.

I øjeblikket kører fjern- & regionaltogene ikke til perron ved Valby Station, ligesom S-togene holder stille her.

Det oplyser både DSB og Københavns Politi på Twitter.

Ifølge Københavns Politi er der sket en personpåkørsel, og politi og redning er på stedet. Så længe indsatsen pågår, vil al togtrafik til og fra Valby Station være indstillet.

DSB oplyser, at fjern- & regionaltogene ikke kører til perron ved Valby. I stedet kører de over til Ny Ellebjerg Station, hvor de også standser.

Til Ekstra Bladet fortæller DSB's pressevagt, at passagerer skal forvente forlænget rejsetid, og at der kommer til at gå noget tid, før alle toge igen kører normalt.