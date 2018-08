Så er man heldig! Knallertfører centimeter fra udslettelse

Vovehalsen skal være glad for, karma havde taget en fridag

Dette er det utrolige øjeblik, hvor en indisk knallertfører med bare få centimeters afstand undgår at blive begravet i et stort jordskred.

At lykketræffet oven i købet blev fanget på video skal hovedsagligt tilskrives, at fotografen netop havde luret den potentielle fare og derfor klogeligt valgt at stoppe op og holde sig på afstand.

Den dumdristige knallertfører tog til gengæld ingen forbehold og fortsatte ufortrødent forbi de øvrige afventende trafikanter.

Herfra taler billederne for sig selv.

Episoden fandt ifølge nyhedsbureauet Newsflare sted fredag i Bilaspur-distriktet i den nordindiske Himachal Pradesh-region.

Knallertføreren slap uskadt.