Så hurtigt kan Britta komme fri

Tirsdag faldt der dom i den historiske svindelsag mod Britta Nielsen, der blev kendt skyldig i at have lænset Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner.

Foruden dommen for bedrageri af særlig grov karakter, blev hun kendt skyldig i dokumentfalsk og misbrug af sin betroede stilling.

Sammen med fængselsdommen konfiskeres 113.137.325 kr., diverse usb-stik, en Scandisk og et dokument vedrørende betalingsmodtagere af SATS-puljer fra Britta Nielsen.

På den front var det et 'home run' for anklagemyndigheden. Skyldig i alle anklager og mulighed for at konfiskere fremtidige aktive hos den svindeldømte bedstemor.

75 procent prøveløslades

Men selvom Britta Nielsen blev idømt en fængselsstraf på seks et halvt års, er det langt fra sikkert, at hun kommer til at afsone så langtid.

Allerede omkring årsskiftet til 2023 kan Britta Nielsen være på fri fod igen.

Det skyldes, at der efter to tredjedele af straffen er afsonet tages stilling til, om hun opfylder kravene for en prøveløsladelse.

I det regnestykke tæller de 15 måneder Britta Nielsen har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med sagen med.

Prøveløslades man, skal leve op til en række krav. Blandt andet skal man holde sig fri af misbrug, ligesom man jævnligt skal møde op til samtaler.

Ifølge Kriminalforsorgens opgørelser prøveløslades 75 procent af de fængselsdømte i Danmark.

Nogle løslades efter halv afsoning

I specielle tilfælde kan indsatte prøveløslades allerede efter halvdelen af afsoningen af fuldført. Får Britta Nielsen den mulighed, kan hun se frem til en prøveløsladelse i februar 2022.

Det kan komme på tale, hvis den indsatte eksempelvis har gjort en særlig indsats for at komme fri af kriminaliteten.

I den forbindelse vurderes det samtidig, om en så tidlig prøveløsladelse vil 'være stødende for den almindelige retsfølelse'

Det spørgsmål afgøres af Kriminalforsorgen.

Koldt vand i hovedet på anklagerne

Det er ikke kun udsigterne til en kort tur i brummen, Britta Nielsen kan juble over.

Selve dommen på seks år og seks måneders fængsel er på mange måder en spand koldt vand i hovedet på anklagemyndigheden med Kia Reumert i spidsen.

I forbindelse med den netop overståede straffesag havde hun og kollegaen Lisbeth Jørgensen kæmpet indædt for at sprænge strafferammen og få idømt Britta Nielsen en historisk fængselsdom på ikke mindre end otte års fængsel, ved at bringe den sjældent brugte paragraf 88 i spil.

Den giver dommeren muligheden for at hæve straffen markant.

- Uagtet at det af tiltalte begåede bedrageri må anses for særdeles groft, finder retten ikke, at der efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og udførelsesmåde, foreligger særdeles skærpende omstændigheder, lød det fra byretsdommer Vivi Sønderskov Møller, der dermed fejede anklage myndigheden til side.

Kort betænkningstid

Der skulle derfor heller ikke meget betænkningstid til for Britta Nielsen og hendes forsvarsadvokat Nima Nabipour, da de efter dommer Vivi Sønderskov Møller var færdig med at læse dommen op, valgte ikke at anke den.

Derfor var det også to anklagere med svært ved at finde den rette grimasse, der efter domsafsigelsen mødte pressen.

Her svarede de behændigt udenom det faktum, at deres påstand om at straffe Britta Nielsen historisk hårdt, blev manet til jorden.

- Det er en meget streng dom. Den lander på fuldstændig samme hylde som andre sager om den groveste økonomiske kriminalitet, lød det fra anklager, Lisbeth Jørgensen, der dog ikke ville ud med, om anklagemyndigheden dermed ville undlade at anke dommen.

Endte i Vestre

Efter domsafsigelsen forlod Britta Nielsen Københavns Byret klokken 17.08 i en mørkeblå VW Caravelle.

Gennem Istedgade kunne hendes krøllede lokker anes gennem bilens bagrude.

Knap 20 minutter havde hun i hovedstadens gader, inden Vestre Fængsels legendariske grønne porte lukkede bag hende klokken 17.24.