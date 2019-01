Så mange døde i trafikken i 2018: 'Ingen grund til at klappe i hænderne'

Den positive udvikling er gået i stå.

Sådan lyder det fra Rådet for Sikker Trafik, der har opgjort det foreløbige antal af dræbte i trafikken i 2018.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

De foreløbige ulykkestal for 2018 viser, at 175 mistede livet i trafikken sidste år. Det er samme antal som i 2017 og otte mere end i 2012.

Færdselssikkerhedskommissionen har et mål om at nå ned på 120 dræbte i trafikken i 2020, men Rådet for Sikker Trafik vurderer, at det vil blive svært at nå.

'Gabet mellem de faktiske ulykkestal og kommissionens mål bliver stadig større. Så der er absolut ingen grund til at klappe i hænderne over udviklingen', skriver Rådet for Sikker Trafik i pressemeddelelsen.

Et andet af Færdselssikkerhedskommisionens mål for 2020 er at sænke antallet af tilskadekomne i trafikken til 2000 personer om året. Det tal lå i 2017 på 3143, men tallet fra 2018 fremgår ikke af Rådet for Sikker Trafiks pressemeddelelse.

Færre spritulykker

Rådet for Sikker Trafik fremhæver på den positive side, at antallet af spritulykker er faldet med 60 procent. Gennemsnitsfarten er også faldet, og samme vej går det med antallet af fartulykker. Ligeledes er flere begyndt at køre med cykelhjelm, så der ikke er lige så mange cyklister, der får alvorlige hovedskader.

'Det er stadig især for høj fart og uopmærksomhed, der er skyld i mange ulykker. Fremover bliver vi også udfordret af, at der kommer højere fartgrænser på flere veje, og at nye, små, motoriserede køretøjer som f.eks. skateboards, hoverboards og uniwheels også kommer ud på vejene.'

'Det er alt sammen noget, der udfordrer trafiksikkerheden', lyder det i pressemeddelelsen fra Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Skal antallet af trafikulykker nedbringes, peger Rådet for Sikker Trafik på, at der skal mere politikontrol på fart, alkohol og uopmærksomhed. De vil også gerne have flere kampagner rettet mod at påvirke folks adfærd, fritagelse af afgifter på sikkerhedsudstyr og mere viden til skadestuerne om ulykkestilfælde.