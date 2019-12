Så mange røg i spritfælden

På en af årets største julefrokost-aftener gav det igen mening for politiet at lave razzia flere steder i landet

Når sprutten indtages, forsvinder forstanden ofte. Ikke mindst hos dem, der aldrig burde køre bil. Således også i løbet af fredagsdøgnet, da en af årets største julefrokost-dage og aftener løb af stablen rundt omkring i landet.

Ifølge tal fra Rigspolitets Nationale Færdselscenter blev i alt 51 personer sigtet for enten spiritus- eller narkokørsel i tidsrummet fra fredag klokken 00.01 og frem til klokken 23.59. De to kategorier af mere eller mindre berusede bilister var næsten lige store, idet der var tale om 25 personer med for megen alkohol i blodet og 26 personer med euforiserende (læs: narko) stoffer i kroppen, som blev stoppet og siden sigtet i politiets razziaer i hele landet.

- Tallene viser desværre, at for mange bilister stadig ikke har forstået alvoren ved at køre med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet, siger Christian Bertelsen, politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet.

Hans pointe understreges yderligere af, at der næsten er tale om status quo - og endda en lille stigning - i antallet af berusede bilister i forhold til i det tilsvarende fredagsdøgn den 7. december 2018. Dengang klappede fælden for i alt 49 personer fordelt på 23 spritbilister og 26 narkobilister.

51 er 51 for mange

De 51 sigtelser fredag er jævnt fordelt over hele landet - eksempelvis blev fem personer sigtet for spritkørsel og én for narkokørsel hos Østjyllands Politi, der har flest borgere og mest at se til i Aarhus og Randers.

Størsteparten af sigtelserne blev rejst fra ud på eftermiddagen og indtil frem mod midnat, oplyser Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- 51 er 51 for mange, konstaterer pressechef hos Rådet for Sikker Trafik, Søren Ørsted Pedersen, og fortsætter:

- Ingen kan være i tvivl om, at hvis man kører bil i påvirket tilstand, så øger man risikoen for at gøre skade på andre og på sig selv ved at køre galt. Det positive er dog, at politiet er derude, og at de sender et vigtigt signal ved at stoppe nogen, selvom det i sig selv jo ikke er godt.

Dette billede blev taget i forbindelse med en razzia ved den nordjyske E 45 motorvej i december 2012. Foto: René Schütze

Rådet for Sikker Trafik oplyste i den forgangne uge, at otte procent af i alt 3.515 adspurgte bilister inden for det seneste år har kørt bil, selvom de var i tvivl om, hvorvidt de havde drukket mere alkohol end tilladt.

Svært at få andre til at sige stop

Af undersøgelsen, som er lavet i samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden i anledning af en aktuel kampagne mod spritkørsel, fremgår det også, at problemet er størst blandt de 17-35-årige. Her svarer 16 procent, at de inden for det seneste år har kørt bil, selvom de måske havde drukket for meget.

- Ni ud af ti danskere tager afstand fra spritkørsel, så det er på ingen måde populært, men det svære er at få flere i spritbilisternes omgivelser til at tage et medansvar for, at det ikke når så vidt, at folk sætter sig bag rattet, når de er det mindste påvirket, siger Søren Ørsted Pedersen.

I årets første 10 måneder er 5.025 personer blevet sigtet for spritkørsel. Det tal vil Rådet for Sikker Trafik gerne have ned på under 2.000 for et helt år i løbet af en kort årrække.

I 2018 blev 32 mennesker dræbt og 183 alvorligt kvæstet i forbindelse med trafikulykker, hvor spritkørsel var involveret.

- Det er et markant fald i forhold til for 10 år siden, men det er stadig ikke godt nok, siger Søren Ørsted Pedersen.