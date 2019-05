Så pistolmand flygte efter drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kvinde med barnevogn var helt tæt på skyderiet i Helgolandsgade på Vesterbro i København, hvor en 39-årig mand blev skudt og dræbt tirsdag eftermiddag.

Det fortæller en 25-årig, der arbejder på en restaurant i nærheden, og som ikke ønsker sit navn frem.

Han så ikke selve skyderiet, men hørte 5-6 skud.

- Det blev diskuteret herinde, om det var fyrværkeri, eller om det var nogen, der bankede eller arbejdede ved siden af, indtil vi ser en dame komme løbende i fuld fart. Og så tænkte vi, at der er noget galt her. Det er sket lige bag ved hende, fortæller han og fortsætter:

- Hun kom løbende med sin barnevogn med to børn i, og så stopper hun lige op, da hun når til hjørnet og kigger tilbage, og så kommer der to skud eller sådan noget mere, og så kom hun lige rundt om hjørnet.

Skyderiet skete lige foran en vinbar på Helgolandsgade, der efterfølgende var spærret i begge ender på stykket mellem Istedgade og Vesterbrogade.

Københavns politi har netop bekræftet, at den 39-årige er død. Ekstra Bladet erfarer, at han blev ramt af - formentlig flere - skud i hovedet.

Den formodede flugtbil blev kort efter drabet brændt af i Høje Taastrup, bekræfter efterforskningsleder Brian Belling overfor Ekstra Bladet.

Person ramt af skud midt i København

Den 25-årige skyndte sig ud på gaden for at se, om der var ringet efter hjælp eller for at se, om han kunne hjælpe med noget. Men på det tidspunkt var der allerede en i gang med at ringe, mens en anden var i gang med at hjælpe manden.

- Jeg var helt tæt på. Jeg hørte ham trække vejret meget dybt. Han hev efter vejret, fortæller han.

Han så også en sort bil, der lignede en stationcar, der kørte hurtigt fra stedet umiddelbart efter skyderiet. Han så kun, at der sad en i bilen, men han har efterfølgende hørt, at der måske sad en mere i bilen.

- Jeg synes, det så ud som om, han var maskeret. Jeg kunne i hvert fald ikke se hans ansigt. Men jeg så det med siden til, mens han kiggede den anden vej, idet han skulle til at svinge til højre (ad Vesterbrogade, red.), fortæller han.

Han har stadig ikke helt fattet, at der er sket et så voldsomt drama.

- Det er lidt mærkeligt, at jeg har set ham. Det er ligesom at være med i en film. Det er helt surrealistisk.

Klokken 14.42 blev brandvæsenet kaldt til Bondehøjvej i Høje Taastrup, hvor den formodede flugtbil stod i lys lue.

Efterforskningsleder Brian Belling siger til Ekstra Bladet, at den 39-årige var sammen med en kvinde, der ikke blev ramt. Flugtbilen beskrives som en sort stationcar.

- Vi efterforsker bredt og har ikke lagt os fast på et motiv. Umiddelbart er der intet, som tyder på, at drabet er banderelateret, siger Brian Belling.

Politiet arbejder stadig på stedet og afhører vidner. Der var flere chokerede vidner til skyderiet.

Den 39-årige blev ikke erklæret for død på stedet, men hastet til Rigshospitalets traumecenter, hvor han blev erklæret for død.