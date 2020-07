Sådan blev jeg udnyttet af kærligheds-svindler

Syv kvinder forelskede sig i en mand, der endte med at udsætte dem for kærligheds-svindel. Nu er han for retten

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En kvinde og hendes to børn blev forkælet af hendes nye kæreste med alt lige fra fjernsyn til rejser. Gaverne var dog finansieret af lån, som han optog i hendes navn.

Sådan lød det i Københavns Byret fra en af de kvinder, der blev udsat for en kærligheds-svindler. Den 41-årige Frederik Hansen er tiltalt for 158 tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk mod syv forskellige kvinder.

Han erkender stort set samtlige forhold i sagen.

Fredrik Hansen har gennem årene været offentligt beskrevet i forbindelse med samme form for bedragerier mod kvinder, og har tilmed optrådt i TV2-dokumentaren ’Kærlighedssvindlerne’.

Forærede dem gaver

Frederik Hansen og kvinden mødtes gennem en datingapp og var kærester i lidt over tre måneder. Han blev hurtigt en del af familien og forkælede jævntligt både hende og hendes to børn med gaver fra ham.

– Det kunne være tøj eller en taske. Vi fik et fjernsyn og en rejse til Norditalien. Nogle weekendture også, forklarede hun i retten og tilføjede, at det ikke var ting, de havde efterspurgt.

Hvad ikke vidste var, at gaverne blev finansieret af lån, som Frederik Hansen optog i hendes navn med brug af hendes NemID. I retten kom det frem, at der blev optaget lån i hendes navn for omkring 1,3 millioner kroner, dog blev alle ikke udbetalt, fordi bankerne afviste.

Kvinden stillede ikke spørgsmålstegn ved gaverne, fordi Frederik havde fortalt, at han havde tjent rigtig mange penge ved tidligere arbejdsforhold, hvor han havde rejst meget og nu havde en høj stilling hos Telenor.

– Han viste mig en netbanksoversigt, hvor man kunne se, at der stod rigtig mange millioner på, fortalte hun.

I virkeligheden væltede Frederik sig ikke i penge, men var derimod på kontanthjælp og førtidspension.

Røg i kløerne på kærlighedssvindler

Stort svigt

Da det gik op for kvinden, at Frederik havde optaget lån i hendes navn, gjorde hun forholdet forbi.

Selv om de to ikke boede sammen, mens de var kærester, opholdt han sig meget i lejligheden og havde derfor en nøgle til den. Det er derfor hendes formodning, at han i de tidsrum, hvor hun ikke var hjemme, fik adgang til hendes mail og e-boks og tømte hendes postkasse for breve fra kreditorer.

Hun har nemlig efterfølgende modtaget mange henvendelser fra kreditorer, som skriver, at det er tredje eller fjerde gang, at de sender hende et brev.

Udover de økonomiske konsekvenser, så har det også taget hårdt på hende psykisk, at en hun stolede på og havde tillid til, bedragede hende i en sådan grad.

– Mine børn og jeg har haft det ad helvede til, siger hun, mens stemmen knækker.

– Et svigt.

Ekstra Bladet følger retssagen, som fortsætter torsdag.

