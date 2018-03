Sådan bliver Peter Madsens dag uden for retssalen

Der vil være et ekstraordinært leben foran Københavns Byret, når sagen mod drabstiltalte Peter Madsen går i gang i dag.

Men for de fængselsbetjente, der skal eskortere ham i løbet af dagen, kører det bare efter en helt fast skabelon, som gentages dag efter dag for tiltalte i retten.

Normalt bliver de tiltalte transporteret i fængslets bus, hvor der kan sidde ti.

- Det er jeg ikke sikker på, at han gør, fordi han er en lidt 'prominent' indsat. Ikke forstået på den måde, at han får bedre vilkår, men fordi det kan skabe uro at køre ham sammen med andre, fordi der er så stort et presseopbud. Så nogle gange tager politiet den type sager, siger Erik Larsen, der er områdetillidsmand for fængselsbetjentene i Københavns Fængsler.

Han udtaler sig generelt om transporten af indsatte og ikke i forhold til den konkrete sag med Peter Madsen.

Hvis de indsatte skal køres alene, ankommer de typisk umiddelbart før retssagen og bliver kørt igennem en port til venstre for byretten – væk fra nysgerrige øjne.

Spiser i ventecelle

- Og så er vores rolle som i alle andre sager. Det betyder, at man har en bevogtning, hvor man sætter sig i nærheden af de nærmeste udgange og sidder og overværer retshandlingen og sørger for, at han ikke stikker af eller har unødig kommunikation med nogen. Og så går man med ham ned i en ventecelle, hvor han er i pausen, fortæller han.

Det er også i ventecellen, at han indtager sin frokost. Når retsmøder er i Københavns Byret, bliver der bragt mad ud fra Veste Fængsel.

- Det er, fordi vi har så mange indsatte, der skal for der. Så får de en sandwich og en mælk.

- Er det fast forplejning?

- Det er rimelig fast forplejning. Der er også nogle indsatte, der har noget andet med, men det er meget typisk, at de bare spiser den forplejning, vi har med. Der er dog en købmand i fængslerne, og vi ser tit, at der er nogle, der har eksempelvis chokolade med selv. Så længe, det er købt i vores butik, er det ikke noget, vi har problemer med, siger han og fortsætter:

- Man kan ikke få overdraget mad og drikkevarer fra pårørende, siger Erik Larsen.

Ventecellen minder meget om en almindelig celle med en seng, et bord og en stol, men ikke øvrige bekvemmeligheder som eksempelvis et tv.

Og når retshandlingen så er slut, er det retur til fængslet. Indtil det hele fortsætter igen næste gang.

