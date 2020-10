Sådan døde 29-årig på gaden

Nede på gaden, foran sin egen opgang forblødte en 29-årig mand natten til lørdag. Lørdag blev der foretaget ligsyn og afhørt vidner, og politiet mener, at der er tale om en ulykke.

- Vi mener stadig ikke, at der er tale om en kriminel handling. Vi har en teori om, at han har skåret sig på noget glas i en hoveddør, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum til Ekstra Bladet søndag.

Mand fundet død på gaden

Politiet mener, at glasset skar mandens hovedpulsåre over, og at han derefter forblødte.

To af mandens bekendte blev anholdt i går, men er løsladt igen.

- De var til stede, da det skete og løb ind og ud og råbte om hjælp, så vi efterforsker deres involvering i sagen for at udelukke, at der var foregået noget strafbart.

- De blev sigtet for vold for at sikre deres retsstilling i forbindelse med personundersøgelse og sikring af tøj, men sandsynligvis viser vores undersøgeser, at der var tale om en ulykke, og så vil sigtelsen også blive frafaldet.