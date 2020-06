Sådan døde han

To skud i ryggen endte med at tage livet af Rayshard Brooks, efter han modsatte sig en anholdelse

En obduktionsrapport har nu klarlagt, hvad der præcist tog livet af den sorte mand Rayshard Brooks, der døde i sidste uge efter at have været i klammeri med politiet.

Det skriver CNN.

Obduktionsrapporten konkluderer entydigt, at Brooks blev skudt to gange i ryggen. Skud, der gik ind og lavede så store skader på hans organer, at han døde.

Rayshard Brooks' død bliver nu betegnet som regulært drab.

Betjenten, der affyrede de dræbende skud, er blevet fyret. Han er blevet identificeret som Garrett Rolfe. Hvad betjenten bliver sigtet, vil ifølge CNN blive offentliggjort onsdag.

- Det virkede ikke til, at Brooks udgjorde nogen form for trussel til nogen, så det, at det udviklede sig til hans død, virker ubegrundet, lyder det fra distriktsadvokat Fredricka Whitfield.

Betjent fyret efter drab på sort mand i USA

Faldt i søvn

Rayshard Brooks var faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i en kø til Wendy's. Det fik ansatte til at kontakte politiet, fordi Brooks' bil blokerede for andre kunder, fremgår det af en rapport om hændelsen fra Georgias efterforskningsagentur, Georgia Bureau of Investigation (GBI), ifølge AFP.

Til trods for at distriktadvokaten siger, at Brooks ikke udgjorde nogen form for trussel modsatte Rayshard Brooks sig anholdelse, efter at en test havde vist, at han havde alkohol i blodet. En overvågningsvideo viser, at 'under en fysisk kamp med betjentene fik Brooks fat i en strømpistol fra en af betjentene og begyndte at flygte fra stedet', skriver GBI.

Betjentene fulgte ifølge rapporten efter Brooks til fods. Han vendte sig om og rettede strømpistolen mod en betjent, der affyrede sit våben og ramte Brooks, som blev bragt til et hospital, men døde efter en operation.

En betjent blev også såret under anholdelsen, fremgår det videre af rapporten.

I kølvandet på drabet blev Wendy's brændt ned.

