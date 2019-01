Sådan kan folk reagere efter ulykken

Passagerer, personale og pårørende kan have behov for krisehjælp

Der har været travlt alle steder i beredskabet efter togtragedien onsdag morgen. Også i Falck Healthcare, hvor DSB har oprettet et særligt nummer til krisehjælp til brug for passagerer, personale og pårørende.

Falck Healthcare oplyser, at der særligt i går var travlt, men det er der også fortsat i dag, hvor flere pårørende har ringet ind.

Folks henvendelser er meget individuelle, men fællestrækket for mennesker, der søger krisehjælp efter ulykker som den på Storebæltsbroen, er, at de har brug for nogen at dele oplevelsen med.

Psykolog i Falck Healthcare Ida Tetzlaff forklarer på et generelt plan om de reaktioner, folk kan få efter en ulykke:

- Nogen vil opleve, at det fylder mere og mere. Det kan være i form af flash backs. Nogen vil opleve, at deres søvn bliver påvirket, enten at de ikke kan sove, eller at de vil sove rigtig meget, ligesom appetitten kan blive påvirket.

Psykologen understreger, at det er ganske almindeligt og helt normalt, at man kan opleve forskellige reaktioner.

Hvor meget fylder det

- Men det, man skal være opmærksom på, er, hvor meget det bliver ved med at fylde. Det vigtige er, at man lægger mærke til, hvis det her ikke er godt. Det her kan jeg ikke selv få landet igen.

Psykolog-samtaler kan ikke fjerne oplevelsen for folk, men som Ida Tetzlaff siger:

- Nogle samtaler kan hjælpe med at bearbejde den. Jeg plejer at sige, at det er lidt som en rygsæk, man går med. Hvis man får støtte til at pakke rygsækken om, så kan den blive lidt lettere at bære.

- Hvis man kender nogen, som har været tæt på ulykken, hvordan kan man så selv bedst hjælpe dem?

- Det vigtige er, at det ikke er tabubelagt, At man siger til dem, at man godt ved, de har oplevet eller overværet denne ulykke. Man skal ikke tvinge det ned over folk, heller ikke lukke døren for dem, men sige til dem, at man er der og gerne vil lytte, hvis de har behov for at tale om det.

Otte mennesker mistede livet, og 16 personer blev såret som følge af ulykken, da en lastvognstrailer røg af et godstog og ramte et forbipasserende lyntog.

Odense Universitetshospital oplyste torsdag formiddag, at 14 af de sårede var blevet udskrevet, mens to endnu var indlagt.