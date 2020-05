Sådan kvajede betjente sig i 2019

Tilbage i 2018 krammede en kvindelig betjent en niqabklædt kvinde ved en demonstration. Sagen vakte dengang en del opsigt og medførte klager, der førte til, at DUP kiggede på sagen. Her fandt man dog ikke, der var grundlag til at irettesætte betjenten.

I skærpende retning lagde Politiklagemyndigheden vægt på, at betjenten var i uniform, og at der var tale om flere omfavnelser, samt at den tildækkede kvinde var deltager i en politisk betonet demonstration. Dermed kunne betjentens handling af udenforstående opfattes, som om betjenten gav udtryk for sin personlige holdning til tildækningsforbuddet.

I formildende retning lagde Politiklagemyndigheden vægt på, at betjenten var en del af politiets dialogbaserede indsats under demonstrationen, at det ifølge det oplyste ligger i den dialogbaserede indsats, og at betjenten selv forklarede, at hun i situationen vurderede, at det var hensigtsmæssigt at omfavne den tildækkede kvinde, der var meget ked af det, samt at hun ikke bemærkede de omkringstående personers reaktioner.

Ud fra en samlet vurdering fandt Politiklagemyndigheden, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte betjentens vurdering af, at det i situationen var mest hensigtsmæssigt at omfavne den tildækkede kvinde.