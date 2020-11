Sådan lægger du kørekortet på mobilen

GUIDE: Se her hvad der skal til for, at du kan bruge det nye digitale kørekort på din mobiltelefon

Fra tirsdag bliver det muligt at bruge en digital version af dit kørekort.

Det sker i den nye app kaldet ’Kørekort’, som er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med en række ministerier og styrelser. Det er frivilligt, om man vil bruge det digitale kørekort, der også kommer til at fungere som gyldig legitimation.

Nu bliver dit kørekort digitalt

Kræver pas og NemID

Teknologien i appen gør det nemlig nemt for butikker, pakkebude og andre, der har brug for at se dit id, at scanne den særlige QR-kode, som ligger i appen.

På samme måde scanner politiet QR-koden, der også virker, selv hvis du mister forbindelsen til nettet.

Se herunder - trin for trin - se, hvordan du opretter dig i det nye system:

1. Du skal hente appen ’Kørekort’ til enten Android-telefoner eller iPhones.

2. Når du åbner appen, skal du have dit NemID og dit pas klar.

3. Du opretter dig i appen med dit NemID. Når det er sket, bliver du bedt om at scanne den særlige kodelinje, der ligger på billedsiden i dit pas.

4. Når det er sket, kan du hente billedet fra passet, ved med telefonen at scanne den chip, som ligger gemt på forsiden af passet.

Billedet i dit digitale kørekort hentes automatisk fra dit pas, når du opretter dig i den nye app.

5. Nu er dit kørekort klar i din app, da de nødvendige data er hentet fra politiets registre. Du kan nu bruge den til at identificere dig over for politiet, men også over for pakkebud og andre der bruger systemet.

6. Det koster dig fortsat en bøde, hvis du ikke kan vise dit fysiske kørekort eller åbne kørekort-appen, hvis politiet stopper dig som bilist.

7. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er alle data krypteret, og du skal bruge enten en pinkode, Touch ID eller Face ID for at åbne appen.

8. Du kan også spærre appen på borger.dk, hvis telefonen bliver stjålet.

